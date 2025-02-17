Глава ВНИИФТРИ Донченко: 5 главных ученых-физиков вернулись в РФ из-за границы

У Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) получилось вернуть из-за рубежа пятерых главных ученых-физиков, которые специализируются на координатно-временных измерениях. Они уехали из РФ еще в 1990-х, рассказал РИА Новости гендиректор института Сергей Донченко.

Коллектив ВНИИФТРИ в последнее время увеличился благодаря привлечению к работе молодежи. Еще у института получилось вернуть ученых-физиков из ФРГ, Японии, Италии и Франции.

Эти люди покинули Россию еще в 1990-х годах. Однако все это время продолжали заниматься разработками за рубежом.

Ученых удалось вернуть, поскольку они увидели, что в 2023 году РФ стала государством, внесшим самый большой вклад в формирование международной шкалы времени. В России уделяют внимание разработкам в этой и других областях.

К тому же, по словам Донченко, возвращению поспособствовали и другие причины. У одних ученых не сложилось за границей, вторые хотят вернуться из-за личных обстоятельств, третьи просто соскучились по родине.

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