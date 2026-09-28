Глава Ступинского округа поздравил Тамару Шаброву с 95-летием

Тамара Шаброва родилась в сентябре 1931 года в Рязанской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было девять лет. Ветеран вспоминает отступление советских солдат, бои под Каширой, холод и голод военных лет.

«Хлеба давали по сто граммов черного. Так хотелось есть», — рассказала Тамара Ивановна.

После войны она окончила школу в Ступино и экономический институт в Москве. Более 30 лет Шаброва работала на 120-м заводе, ныне Ступинском машиностроительно-производственном предприятии. Она возглавляла планово-диспетчерское бюро 12-го цеха. Ее муж руководил конструкторским бюро на том же заводе.

На встрече присутствовали старший сын ветерана Игорь Шабров и его супруга Людмила. Они рассказали, что Тамара Ивановна всегда относилась к людям доброжелательно и воспитывала детей в строгости, но справедливо. Сейчас она читает газеты, разгадывает кроссворды и следит за событиями в мире. У нее четверо внуков и взрослые правнуки, которые регулярно ее навещают. В этом году она проголосовала на дому: члены избирательной комиссии принесли ей бюллетень.

Сергей Мужальских вручил имениннице цветы и подарки, передал поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава округа пожелал Тамаре Шабровой здоровья и долгих лет жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.