USD
Доллар США
84,34
-0.66 %
EUR
Евро
95,87
-1.05 %
CNY
Китайский Юань
12,54
-0.91 %
TRY
Турецкая Лира
17,28
-0.70 %

Глава Ступинского округа поздравил Тамару Шаброву с 95-летием

Общество

Фото - © Пресс-служба администрации городского округа Ступино

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских 25 сентября навестил ветерана труда Тамару Шаброву и поздравил ее с 95-летием, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Тамара Шаброва родилась в сентябре 1931 года в Рязанской области. Когда началась Великая Отечественная война, ей было девять лет. Ветеран вспоминает отступление советских солдат, бои под Каширой, холод и голод военных лет.

«Хлеба давали по сто граммов черного. Так хотелось есть», — рассказала Тамара Ивановна.

После войны она окончила школу в Ступино и экономический институт в Москве. Более 30 лет Шаброва работала на 120-м заводе, ныне Ступинском машиностроительно-производственном предприятии. Она возглавляла планово-диспетчерское бюро 12-го цеха. Ее муж руководил конструкторским бюро на том же заводе.

На встрече присутствовали старший сын ветерана Игорь Шабров и его супруга Людмила. Они рассказали, что Тамара Ивановна всегда относилась к людям доброжелательно и воспитывала детей в строгости, но справедливо. Сейчас она читает газеты, разгадывает кроссворды и следит за событиями в мире. У нее четверо внуков и взрослые правнуки, которые регулярно ее навещают. В этом году она проголосовала на дому: члены избирательной комиссии принесли ей бюллетень.

Сергей Мужальских вручил имениннице цветы и подарки, передал поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Глава округа пожелал Тамаре Шабровой здоровья и долгих лет жизни.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.