Глава Ступино Мужальских оценил благоустройство дворов в селе Ситне-Щелканово

Руководитель муниципалитета Сергей Мужальских с профильными заместителями, представителями управляющей компании, депутатского корпуса от фракции «Единая Россия» и общественности оценил качество благоустройства дворов в Ситне-Щелканове. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В этом году в населенном пункте обновили асфальт, благоустроили дворовые территории на Первомайской.

«Жители просили нас благоустроить три двора в прошлом году. Мы включили их в план работ и сейчас завершили благоустройство. Вместе с коллегами проверил качество выполнения работ, пообщался с жителями», — рассказал глава округа.

Во дворах обновлено покрытие пешеходной, дорожной и парковочной зон, уложен асфальт на подходах к входным группам подъездов домов. Установлены новые лавочки и урны, засеян газон.

«Живу здесь 28 лет, 20 из них работала заведующей детским садом. Ранее обращалась к заместителям главы Сергею Медведеву и Максиму Жукову, хорошее впечатление. Приятно, когда тебя слушают и слышат, добросовестно выполняют свою работу», — отметила жительница села Лидия Ерсеньева.

Глава округа также посетил местную котельную, проверил подготовку объекта к отопительному сезону.

«Котельная построена в прошлом году. Сейчас специалисты готовят объект к отопительному периоду. Его начало зависит от средней суточной температуры. До начала октября мы должны провести все пробные испытания», — сказал Сергей Мужальских.

На территории округа 31 котельная, пять из них прошли пробные топки, в настоящий момент испытания проводят еще на трех объектах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.