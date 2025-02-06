Глава Ступина встретился с ветеранами Великой Отечественной войны

Руководитель муниципалитета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских разделил с героями-ступинцами их воспоминания и поблагодарил за жизненный подвиг.

«Низкий поклон вам, дорогие ветераны, участники тех страшных событий! Благодарность и память о вашем подвиге, о вашем героизме живут в сердце постоянно. Равняемся на наших ветеранов! Гордимся нашими героями и тем, что мы — ваши наследники!» — отметил Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил ветеранам юбилейные медали к 80-летию Великой Победы и цветы. Глава округа также напомнил, что по инициативе президента 2025-й объявлен годом защитника Отечества.

На встрече также присутствовал герой нашего времени — участник спецоперации, прибывший в краткосрочный отпуск. Михаила отметили благодарственным письмом и подарили часы с символикой Ступино.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы развития муниципалитета, реализацию проектов благоустройства, ЖКХ и дорожно-транспортной инфраструктуры, а также необходимую помощь.

«Нас, ветеранов, очень мало осталось. Хочу пожелать всем нам доброго здоровья», — сказал Александр Франц, житель блокадного Ленинграда.

Напомним, в преддверии 9 Мая 246 жителей городского округа Ступино получат юбилейные медали к 80-летию Великой Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.