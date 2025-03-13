Глава Ступина встретился с долголетами округа в рамках выездного здравчаса

Глава округа Ступино Сергей Мужальских совместно с профильными заместителями и главным врачом Ступинской клинической больницы встретился с участниками клуба «Активное долголетие» в рамках выездного здравчаса. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Две недели назад мы провели встречу в клубе «Активное долголетие», где много вопросов касалось сферы здравоохранения. Сегодня с главврачом Светланой Чудаковой встретились с долголетами, обсудили те вопросы, которые остро стоят у жителей серебряного возраста. В основном это запись к врачу. Работа в данном направлении будет продолжена. Выездные здравчасы будем устраивать в местах, где это необходимо», — сказал Сергей Мужальских.

Участники встречи обсудили трудности записи к профильным специалистам, на исследования и анализы, проведение капитального ремонта объектов здравоохранения. Гражданам даны детальные разъяснения.

«Жители серебряного возраста заботятся о здоровье. Естественно, что у них возникают вопросы по нашей отрасли. Сегодняшняя встреча прошла продуктивно. Теперь мы знаем, на что стоит обратить внимание, чтобы сделать отрасль доступней для наших жителей. Мы стараемся решить все вопросы», — рассказала Светлана Чудакова.

В завершении мероприятия участников клуба «Активное долголетие» пригласили пройти диспансеризацию в Ступинской клинической больнице.

Участники проекта «Активное долголетие» регулярно выезжают с экскурсиями в подмосковные города. Ознакомиться с экскурсиями можно на сайте: dolgoletie.mosreg.ru и в мобильном приложении «Соцуслуги». Также уточнить информацию можно в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Богородский» отделение активного долголетия (г. о. Электросталь, пр-кт Ленина, д. 45а) или по телефону: 8 (496) 573-57-33.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.