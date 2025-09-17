Глава Ступина Сергей Мужальских обсудил с местными жителям проблемные вопросы

Руководитель городского округа Сергей Мужальских с руководителем следственного отдела Денисом Бояриновым провел прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

К руководителю муниципалитета обратилась жительница города Ступино. В ее квартире постоянная сырость, что провоцирует появление плесени в жилье. Вызванный собственниками специалист коммунальной службы предположил, что причина — в плохом состоянии труб в подвале.

Дано поручение представителю управляющей компании совместно с профильным специалистом и собственником жилья провести проверку состояния подвала и квартиры.

К главе округа обратилась инициативная группа жителей деревни Грызлово. Ранее заявители просили повлиять на застройщика коттеджного поселка. По словам граждан, застройщик перекрывает жителям доступ к реке, несанкционированно вырубает деревья, засыпает ключи и ограничивает дорожное движение на улице Яковлева.

Администрацией округа будет повторно направлено заявление в природоохранные органы и запрос на выезд специалиста из Минэкологии региона для встречи с жителями и оценки деятельности застройщика. Для решения дорожного вопроса предложено подать заявление на предоставление сервитута, инициировать судебное разбирательство.

Ступинец озвучил Сергею Мужальских ряд вопросов. Один из них — предложение по организации пункта для переработки овощей и фруктов на территории СНТ. Глава округа поручил профильным службам рассмотреть возможность реализации данной инициативы.

По всем обращениям жителям дана подробная консультация.

Прием жителей по личным вопросам проводится на регулярной основе. Записаться можно во 2-ю и 4-ю среду месяца в кабинете № 115 здания администрации округа (г. Ступино, ул. Андропова 43А/2) с 9.00 до 10.00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.