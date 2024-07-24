Глава Ступина поздравил с профессиональным праздником сотрудников МФЦ

сегодня в 11:15

«Уважаемые работники МФЦ, ваша работа требует высокого уровня ответственности, самодисциплины и внимания к жителям. Благодарю за профессионализм и преданность делу! Желаю успехов и благополучия!» — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил лучшим сотрудникам МФЦ благодарственные письма и цветы.

К поздравлению присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев и директор МФЦ городского округа Ступино Валерий Скогорев.

Многофункциональный центр в современном мире востребован обществом. В муниципалитете работает 3 филиала МФЦ, в которых трудятся 99 универсальных специалистов. Ступинский МФЦ помогает людям более 10 лет.

«МФЦ обеспечивает взаимодействие государства и граждан, помогает экономить время и силы. Жители ежедневно обращаются к нашим универсальным специалистам с различными вопросами», — отметил Валерий Скогорев.

Благодаря качественной и оперативной работе ступинских специалистов, подразделение округа неоднократно признавалось лучшим.

Центр «Мои Документы» городского округа Ступино — учреждение, в котором созданы максимальные условия для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг. В основу работы центра заложен принцип «одного окна» — упрощение процедуры сбора документов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.