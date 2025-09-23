Глава Ступина поздравил дочку погибшего героя СВО с Днем рождения

Глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил с днем рождения Алису Бондарь — дочку ступинского земляка, героя и участника СВО, который отдал свою жизнь за Родину. Алисе исполнилось 9 лет, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В этот особенный день глава округа вручил имениннице подарки и пожелал ей счастья, здоровья и исполнения всех заветных желаний.

«Мы всегда рядом и будем поддерживать тебя и всю семью. Пусть в жизни будет больше радости и улыбок», — сказал глава округа.

Алиса учится в 3 классе школы № 8, получает хорошие оценки, радует маму и педагогов своими успехами. У нее есть младший брат Миша, который ходит в детский сад. Дети очень дружны, любят маму и стараются помогать ей во всем.

Глава округа также пообщался с мамой Алисы, Ольгой Бондарь, узнал, как чувствует себя семья и есть ли необходимая поддержка.

«Мы всегда будем гордиться нашим папой и хранить память о нем. А для меня главное сейчас — чтобы дети росли счастливыми. Я сделаю все, чтобы у них было детство, наполненное заботой и любовью», — подчеркнула Ольга.

Папа Алисы ушел на фронт в 2022 году в рамках частичной мобилизации. После 11 месяцев службы он погиб в августе 2023 года. Его подвиг и память навсегда останутся в сердцах близких и земляков. Посмертно награжден Орденом Мужества.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.