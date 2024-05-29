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Глава Ступина Мужальских встретился с участником СВО и выслушал его просьбы

В деревне Городище округа Ступино руководитель муниципалитета Сергей Мужальских совместно с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым встретился с участником специальной военной операции и его матерью. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«В зоне проведения специальной военной операции служат около 500 ступинцев. Настоящие герои, которыми мы гордимся. Мы всегда готовы оказать необходимую помощь и поддержку нашим защитникам и их близким», — сказал Мужальских.

Участник специальной военной операции Денис за службу имеет ряд наград, в скором времени ему вручат орден Мужества. Герой не забывает о семье и важности образования в будущем.

Участники встречи обсудили вопросы, волнующие Дениса и его близких. Глава округа и региональный депутат окажут необходимую семье помощь.

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина, 101, телефон: 8 (496) 647-68-22.

По вопросам о службе по контракту можно обратиться в военный комиссариат по адресу: г. Ступино, ул. Фрунзе, 30. По телефонам: 8 (496) 642-14-68, 8 (496) 642-01-54, 8 (916) 333-26-16.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.