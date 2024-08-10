Глава спецназа «Ахмат» рассказал о ситуации в Курской области

Командующий спецназом «Ахмат», Герой России, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ситуация в Курской области находится максимально под контролем российской армии, сообщает РИА Новости .

«В принципе, ситуация, я об этом говорю, достаточно-таки серьезная, противник зашел на нашу территорию тоже достаточно-таки много», — сказал Алаудинов.

Генерал-майор добавил, что к настоящему времени ситуация в регионе максимально взята под контроль российских военнослужащих.

С 6 августа ВСУ плотно атакуют территорию Курской области и российскую госграницу. Украинские боевики бьют по мирным жителям и гражданским объектам. Есть убитые и раненые, в том числе и дети. Жители приграничных населенных пунктов Курской области продолжают эвакуируются.

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