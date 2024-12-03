Глава СПЧ Фадеев считает, что Соловецкий камень нужно перенести с Лубянки

Глава Совета по правам человека и советник президента Валерий Фадеев выступил за то, чтобы перенести Соловецкий камень с Лубянки, так как к мемориалу, по его словам, часто приходят на политические акции вместо акций памяти, сообщает РБК .

Фадеев вспомнил, как 30 октября, в День памяти жертв политических репрессий, он вместе с Романом Романовым возлагал цветы к «Стене скорби», открытой на проспекте Сахарова в 2017 году. По его словам, у памятника больше не было других людей.

Затем Фадеев уехал оттуда. Проезжая мимо Лубянской площади, он увидел несколько десятков человек, которые возлагали цветы к Соловецкому камню. Главу СПЧ удивило, почему люди, которые требовали создания большого памятника в Москве («Стены скорби» — ред.), собираются не у него.

Фадеев считает, что Соловецкий камень нужно перенести с Лубянки, так как к мемориалу, по мнению Фадеева, приходят зачастую не на акцию памяти, а на акцию против сотрудников здания — ФСБ, КГБ, НКВД. Он считает, что люди должны приходить именно к «Стене скорби».

Также Фадеев заявил, что россияне не поменяли свое отношение к теме репрессий и личности Иосифа Сталина, разделившись на его сторонников и противников. Кроме того, советник президента негативно отозвался о проекте «Последний адрес», который вешает памятные таблички на домах жертв репрессий. Он предложил снять их.

Ранее Фадеев заявил, что в России нет политических репрессий. По его словам, принимаемые «минимальные ограничения» — это «санитарные меры».