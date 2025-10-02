Глава СПЧ Фадеев: недопустимо, чтобы дети мигрантов не ходили в школу

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что ситуация, когда дети мигрантов не посещают школы, недопустима. Он отметил, что любая Конституция предполагает, что все дети должны учиться, сообщает ТАСС .

«Это (образование — ред.) великое завоевание цивилизации. Отвечают за получение образования детьми их родители», — напомнил Фадеев.

Он считает, что в России нужно подумать, как решить эту задачу. Детей нужно готовить заранее, если семья собирается ехать в РФ. Глава СПЧ считает, что нужно обучать детей мигрантов русскому языку в нашей стране.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 87,4% детей мигрантов не сдали экзамен по русскому языку или не подтвердили законность нахождения в России. Таким образом они не поступили в российские школы.

