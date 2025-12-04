Глава Серпухова Шимко проверил отопление в доме на улице Оборонной

Глава городского округа Серпухов Алексей Шимко 3 декабря вместе с профильными службами и депутатами посетил дом № 19 на улице Оборонной для решения проблем с отоплением и горячей водой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители дома № 19 на улице Оборонной ранее обратились к администрации Серпухова с просьбой разобраться с вопросами жилищно-коммунального хозяйства. 3 декабря глава муниципалитета Алексей Шимко, депутаты и представители профильных служб выехали на место для оперативного решения проблем.

В доме выявлены две основные проблемы: недостаточная температура отопления по одному из стояков и нестабильная температура горячей воды, которая периодически бывает недостаточно теплой. Причиной стала слабая циркуляция теплоносителя в системе.

Алексей Шимко сообщил, что обеспечение нормативной температуры в холодный период является приоритетом. Совместно с ООО «Газпром теплоэнерго МО» и управляющей компанией рассматриваются меры по нормализации работы системы отопления. Один из вариантов — установка дополнительного циркуляционного насоса повышенной мощности, что позволит повысить температуру теплоносителя и обеспечить стабильный нагрев горячей воды в течение дня.

Глава муниципалитета подчеркнул, что держит ситуацию на личном контроле.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил о стандартах установки тепловых пунктов и о других важных нюансах при подготовке к отопительному сезону.

«ИТП устанавливается в подвалах, и, если не проведены сопутствующие мероприятия по фундаменту и звукоизоляции, это может доставлять беспокойство жителям — от объекта идет шум, свист. Существует стандарт установки тепловых пунктов, поэтому необходимо учитывать все нюансы», — заявил глава Подмосковья.