Глава Щелкова Андрей Булгаков встретился с родителями участника СВО

Андрей Буров служит в Луганской области, он штурмовик. Был мобилизован в 2022 году.

Глава округа Андрей Булгаков познакомился с семьей героя. Евгений Валентинович и Татьяна Григорьевна тепло встретили главу округа. Они обсудили бытовые вопросы, работу и, конечно, сыновей — оба они военные.

Андрей не рассказывает родителям о своей службе, чтобы они не переживали. Однако он понимает, чем можно помочь ему лично и всему подразделению, в котором служат еще несколько щелковских ребят. Глава округа Андрей Булгаков пообещал в ближайшее время организовать отправку на передовую всего необходимого.

Евгений Валентинович и Татьяна Григорьевна переехали в Щёлково более 14 лет назад. Они работают в важных сферах: он — механик в «Водоканале», она — воспитатель в детском саду. Они попросили помочь с бурением скважины на дачном участке. Андрей Булгаков заверил, что будет оказано всё необходимое содействие для решения вопроса.

Отдельно Татьяна Григорьевна отметила благоустройство Чкаловских озер. Она ходит на работу через эту территорию.



«Приятно, что эта территория уже радует жителей, кого-то даже каждый день. Скоро все работы будут завершены», — сказал Глава городского округа Андрей Булгаков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.