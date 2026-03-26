Глава «Ростелекома»: россияне все больше подключают стационарные телефоны

«Ростелеком» фиксирует рост заявок на подключение фиксированных телефонов на фоне перебоев с мобильной связью. Об этом заявил глава компании Михаил Осеевский, сообщает «Интерфакс» .

Он отметил, что количество запросов на установку стационарного телефона заметно выросло. По его словам, это надежный и качественный способ связи.

«Он должен быть в каждом доме», — подчеркнул Осеевский во время съезда РСПП.

В первую очередь заявки на подключение поступают из крупных городов, где вводятся ограничения мобильной связи. Осеевский добавил, что рост запросов на установку стационарного телефона уже давно фиксируется в том числе в корпоративном сегменте.

Однако в «Ростелекоме» не считают, что такая динамика сильно повлияет на выручку.

Ранее Осеевский заявил, что мессенджер Telegram по трафику «умирает прямо сейчас». По его словам, зарубежные мессенджеры в стране никому не интересны.

