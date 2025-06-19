Глава Россотрудничества Примаков: за рубежом появился интерес к русскому языку

Как отметил глава Россотрудничества Евгений Примаков, за границей сейчас наблюдается большая востребованность в контактах с РФ, есть интерес к изучению русского языка, сообщает РЕН ТВ .

«Мы видим большой спрос на российское образование. Мы видим большой запрос на изучение русского языка», — сказал Примаков в студии «Известий» на Петербургском международном экономическом форуме.

По его словам, ведется поддержка партнерских «Русских домов». Их включают в стажировочные, обменные программы Россотрудничества, привозят учебники, помогают с организацией курсов.

Кроме того, он уточнил, что иностранцы сегодня проявляют повышенный интерес к получению российского образования.

ПМЭФ — событие в мире экономики и бизнеса. Он проходит с 1997 года. В 2025 году форум проводится 18 по 21 июня. С 2006 года в нем участвует президент РФ.