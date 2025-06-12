Глава «Роскосмоса» Баканов поздравил россиян с Днем России

сегодня в 10:10

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов заявил, что День России напоминает о единстве, целеустремленности и огромном потенциале нашей страны. Его поздравление с праздником было опубликовано в Telegram-канале госкорпорации.

Баканов отметил, что космические достижения РФ являются воплощением силы национального характера. Госкорпорация создает новые проекты, которые станут поводом для гордости и приведут к развитию экономики и качества жизни.

Так, например. «Роскосмос» разрабатывает масштабирование орбитальной группировки. Это в том числе увеличит скорость доступа в интернет. Также планируется повысить точность системы ГЛОНАСС, усовершенствовать ракеты, создать новую Российскую орбитальную станцию и т. д.

Баканов уверен, что новые грандиозные проекты смогут сделать Россию еще сильнее и успешнее.

Ранее власти США поздравили россиян с Днем России. Они заявили о намерении строить конструктивный диалог с Москвой.