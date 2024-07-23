Глава Реутова провел оперативное совещание

сегодня в 17:48

В рамках оперативного совещание под руководством глава городского округа Реутов Филиппа Науменко рассмотрел основные вопросы содержания городской инфраструктуры, подготовки к осенне-зимнему сезону, а также обсудили готовность системы образования к новому учебному году, передает пресс-служба администрации городского округа.

«В Реутове идет перекладка двух теплотрасс общей протяженностью почти 2 километра. Реконструкция сетей позволит нам убрать трубопровод под землю. Поставил задачу завершить все работы до конца сентября», — рассказал глава округа в своем Telegram-канале.

На данный момент 70% жилого фонда уже подготовлено к зиме. 20 паспортов готовности возвращены в управляющие организации на доработку.

Накануне начала нового учебного года особое внимание — системе образования. На совещании обсудили ремонт учреждений, проверку систем безопасности и закупку учебников.

Губернатор Андрей Воробьев не раз подчеркивал, что развитие сферы образования — одно из приоритетных направлений для Московской области.

На это неделе в Реутове запланирован «Час образования» под руководством Главы, для детального рассмотрения основных тем.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.