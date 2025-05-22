Глава РЭО посетила комплекс по переработке отходов «Волхонка» в Санкт-Петербурге

Генеральный директор Российского экологического оператора Ирина Тарасова посетила КПО «Волхонка» в Санкт-Петербурге, а также провела рабочую встречу с гендиректором АО «Невский экологический оператор» Екатериной Горшковой, передает пресс-служба компании.

Визит состоялся перед стартом деловой программы Невского международного экологического конгресса — 2025.

Комплекс «Волхонка» строился поэтапно. Первая очередь мощностью 200 тысяч тонн в год начала работу в 2023 году. Вторая очередь, рассчитанная на 400 тысяч тонн и включающая цех туннельного компостирования, запущена в 2024 году. Общая стоимость проекта составила 10,4 млрд рублей, из которых РЭО обеспечил 4,4 млрд рублей.

В новом корпусе сортировки установлено более 180 единиц современного оборудования, 90% которого — российского производства. С учетом первой очереди на комплексе работает свыше 270 единиц оборудования. Весь конвейер — почти шесть тысяч метров автоматических линий.

С третьего квартала 2024 года КПО «Волхонка» вышел на полную мощность — 600 тысяч тонн ТКО в год.