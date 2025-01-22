Глава Раменского округа проинспектировал береговую зону Чернавского пруда

Глава Раменского округа Эдуард Малышев проинспектировал береговую зону Чернавского пруда. В 2019 году на территории береговой зоны Чернавского пруда в Раменском округе были завершены работы по благоустройству, сообщает пресс-служба администрации округа.

При составлении проектной документации не учли особенности весеннего разлива пруда. В результате этого произошло сезонное затопление распределительных коробок светодиодной подсветки перил, из-за чего она не функционирует уже на протяжении нескольких лет и в некоторых местах была полностью отрезана.

Сотрудники МБУ «Содержание и благоустройство» подготовили сметный расчет восстановления береговой линии.

«Хочу заверить, что в весенне-летний период будут проведены работы по восстановлению освещения, опиловке деревьев, замене скамеек и урн, а также высадке зеленых насаждений», — написал Эдуард Владимирович в соцсетях.

Кроме того, глава Раменского округа поручил заместителю главы Залимхану Гаджиеву в срок до 23 января привести прилегающую территорию в надлежащее санитарно-техническое состояние.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.