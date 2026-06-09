Глава Раменского округа поздравил семью 30-тысячного малыша

В Раменском округе родился 30-тысячный ребенок в центре материнства и детства — мальчик Артем появился на свет 2 июня. Семью поздравил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Маленький Артем готовится к выписке из Раменского центра материнства и детства. Мальчик стал 30-тысячным ребенком, появившимся на свет в этом учреждении. Врачи отмечают, что для коллектива это значимое событие.

«Тоже немного пребываем в шоке. Кажется, только недавно открывали новое современное здание. О такой цифре мы даже не думали. Не зря в Подмосковье построили перинатальные центры — ради этих счастливых моментов. Пусть малыш растет здоровым и будет счастливым», — сказал заведующий центром Борис Марченко.

Артем — первый ребенок в семье. Его мама Алина Кошлец работает воспитателем в одном из детских садов округа. Мальчик родился 2 июня в 13:35. По словам женщины, роды прошли благополучно, новорожденному провели необходимые обследования, сделали скрининг и прививки, проверили слух и зрение.

«Когда мне сообщили, что мой ребенок стал 30-тысячным, я была приятно удивлена. В роддоме созданы прекрасные условия, в палате есть все необходимое. Я благодарна врачам и акушерам за внимание и поддержку», — отметила Алина Кошлец.

Поздравить родителей приехал глава Раменского округа Эдуард Малышев. Он пожелал семье здоровья и подчеркнул, что для ребенка особенно важны забота и любовь близких.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.