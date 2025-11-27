Глава Раменского округа оценил обновленный ДК «Строитель»

Дом культуры «Строитель» был открыт в ноябре 1966 года, и сегодня он продолжает активно развиваться. Здесь занимается 330 человек в 25 кружках. На базе ДК успешно работает Народный коллектив «Ретро плюс» и другие коллективы, регулярно завоевывающие призовые места на конкурсах и фестивалях различного уровня.

После проведения ремонта, затронувшего значительную часть здания, ДК преобразился. Были полностью обновлены отмостка, цоколь, главный и аварийный входы, отремонтированы холл, танцевальный зал, санитарные узлы. Заменены полы, модернизированы системы водоснабжения, отопления и электропроводка. Все эти работы, выполненные в рамках муниципального контракта, позволили создать современные, комфортные и безопасные условия для творчества и досуга.

Глава Раменского округа лично убедился в качестве проведенных работ, осмотрел обновленные помещения и тепло пообщался с коллективами. Гостей встретили юные таланты и их родители, а особо посетителей тронула встреча с волонтерами, которые прямо в стенах ДК плетут маскировочные сети для защитников Родины. Также Эдуард Владимирович вручил руководству ДК сертификат на закупку новой мебели.

«Уверен, что ДК „Строитель“ будет и дальше процветать, вдохновляя жителей на творчество, развитие и добрые дела», — поделился глава Раменского округа Эдуард Малышев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.