Глава Раменского округа наградил юных хоккеистов за победы

В Раменском округе 5 марта наградили юных хоккеистов команды «Раменское», успешно выступивших на всероссийском турнире «Золотая шайба». Благодарственные письма спортсменам, тренерам и родителям вручил глава округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команды «Раменское» показали высокие результаты на III этапе Всероссийских соревнований юных хоккеистов «Золотая шайба» в дивизионе «Центральный», который прошел в феврале в деревне Большой Суходол Нижегородской области.

Команда 2009–2010 годов рождения под руководством Дмитрия Тимофеева заняла первое место. С 1 по 8 февраля спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и командную игру. Впереди у них суперфинал турнира.

Команда 2011–2012 годов рождения (тренер Валерий Раков) стала серебряным призером. С 9 по 16 февраля хоккеисты провели серию беспроигрышных матчей и уступили только в финале. Команда 2015–2016 годов рождения под руководством Никиты Зилина также завоевала серебро, показав достойную борьбу с 17 по 24 февраля.

«Особо хочу отметить, что все три команды в этом сезоне стали победителями соревнований Московской области по хоккею среди коллективов физической культуры и победителями II этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов „Золотая шайба“», — отметил глава округа.

Эдуард Малышев подчеркнул вклад спортсменов, тренеров и родителей в общий успех и выразил уверенность, что впереди у команды новые победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.