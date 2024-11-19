Глава Раменского округа Малышев навестил пострадавшую от атаки БПЛА пациентку

Глава Раменского округа Эдуард Малышев в больнице навестил пациентку, пострадавшую от атаки БПЛА. Пациентка находится в Раменской больнице, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Рад сообщить, что она сейчас находится в офтальмологическом отделении и идет на поправку», — сообщил Малышев.

Во время визита глава Раменского округа провел встречу с медицинским персоналом и выяснил состояние здоровья пациентки. Для ее скорейшего восстановления врачи предпринимают все возможные меры.

Также Эдуард Владимирович заехал к супругу пострадавшей, которому 18 ноября исполнился 61 год. На данный момент он проживает вместе с дочерью на базе футбольного клуба «Сатурн», который расположен в поселке Кратово.

«Выражаю благодарность всем медикам за их профессионализм и самоотверженность в это непростое время. Поддержка и забота о наших гражданах остаются приоритетом для всех нас», — написал Эдуард Малышев в социальных сетях.

Администрация Раменского округа сделает все возможное, чтобы процесс возвращения пострадавшей к привычной жизни прошел наименее безболезненно.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.