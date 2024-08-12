Глава Пушкинского оценили работы по благоустройству лесопарка «Северный»

Руководитель городского округа Пушкинский Максим Красноцветов вместе с коллегами и активистами «Единой России» оценили работы по благоустройству лесопарка «Северный» в Пушкино. На сегодняшний день на территории проведен демонтаж, планировочные работы, подготовка оснований, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Особое внимание мы уделяем окружающей среде, все работы выполняются бережно по отношению к зеленым насаждениям и экосреде. Во время строительных работ используются исключительно природные материалы», — подчеркнул Максим Красноцветов.

По плану в парке установят уличное освещение и камеры видеонаблюдения, высадят кустарники и засеят газон. Также появятся зоны отдыха, площадки для выгула собак, спортивные комплексы, современная экотропа. Для гостей лесопарка обустроят автопарковку на 200 мест.

В настоящее время общая готовность объекта составляет порядка 60%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.