Глава Подольска вручил паспорта 7 жителям округа в День воинской славы России

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в День воинской славы России вручил паспорта 7 юным жителям Подольска и поздравил всех с 81-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Каждый участник акции уже сумел проявить себя. Ребята преуспевают в учебе, показывают отличные результаты в спорте, творчестве и, главное, искренне любят свою страну. Были среди них и дети участников СВО и те, кому Подольск стал вторым домом.

Вова Кормихин в 2022 году вместе с семьей переехал в наш округ из Донецка.

«Сегодня я получаю паспорт и передо мной открываются новые возможности. Горжусь, что это важное для меня событие произошло в памятный день. Мы должны всегда помнить о подвиге жителей блокадного Ленинграда!» — сказал Кормихин.

«Подвиг, который совершили наши предки, — пример невероятной стойкости и мужества. Уверен, что он вдохновит молодых людей на собственные великие свершения. Любите свою Родину, будьте законопослушными гражданами, заботьтесь о своих близких и всегда стремитесь к знаниям. Желаю вам ярких достижений на жизненном пути!» — сказал Артамонов.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.