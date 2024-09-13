Глава Подольска проверил ход работ по благоустройству Певческого поля

Глава Городского округа Подольск Григорий Артамонов с депутатом Мособлдумы Павлом Максимовичем и активными жителями проверил ход работ по благоустройству Певческого поля в Дубровицах. Устройство нескольких лестниц к уникальной Знаменской церкви с короной, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Здесь уже готовы дорожки, в том числе новые на месте протоптанных тропинок. Для них использовали полимерное покрытие, гранитный отсев и брусчатку. На входе сделали зону отдыха с большим цветником из многолетних растений, требующих минимального ухода. Самую большую часть территории — поле — оставили нетронутым, сделали только ливневку.

«Сейчас основное внимание на устройство лестниц к храму и облагороженному кургану. Их несколько, а самая главная — монолитная, будет встречать готической аркой с подсветкой. Кстати, освещения будет много. Только больших фонарей установили почти 50 штук», — сказал Артамонов.

Предусмотрели несколько мест отдыха у воды. Вдоль рек доделывают смотровые площадки. Центральную расположили на месте слияния рек Десны и Пахры. Также там появятся два понтона.

Пока продолжаются работы, профильные специалисты решают судьбу построек на границе с Певческим полем, в том числе забора. Их необходимо снести либо привести в надлежащий вид. Ко Дню города планируют завершить благоустройство этого общественного пространства. Проводят его по программе «Формирование современной комфортной городской среды» губернатора региона Андрея Воробьева.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.