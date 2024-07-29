Глава Подольска показал юнармейцам патрульный корабль и выпил с ними чай

Подольские юнармейцы проделали большой путь, чтобы посетить погранично-патрульный корабль «Подольск». Это мальчики и девочки, которые проявили свои таланты, упорство, целеустремленность в соревнованиях и конкурсах различного вида, смотрах и учениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Подмосковья.

После экскурсии и знакомства с экипажем «Подольска» глава городского округа Подольск Григорий Артамонов пообщался с молодежью уже в неформальной обстановке. Для юных жителей муниципалитета накрыли вкусный стол, за которым ребята поделились впечатлениями — для них это большое событие. Сейчас они все на каникулах, готовятся к новому учебному году и новым достижениям.

«Гордость охватывает сердце при мысли, что каждый из них уже в юном возрасте решил связать свою жизнь со служением Родине», — сказал глава округа.

Григорий Артамонов оценил выбор, как достойное решение и уверил, что всех самых инициативных и талантливых видит и будет сопровождать и дальше, поддерживая во всех начинаниях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.