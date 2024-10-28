Глава Подольска передал участникам СВО автомобиль УАЗ, РЭБы и квадрокоптеры

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов передал участнику спецоперации подольчанину Дмитрию автомобиль УАЗ, средства радиоэлектронной борьбы, антидроновое ружье. Сейчас он вместе со своими земляками служит под Херсоном. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Собрали ребятам все строго по их списку. Помогли нам неравнодушные жители, коллектив управляющей организации „УК Подольск“. Техника окажет неоценимую помощь защитникам в их борьбе за правое дело. Спасибо всем причастным за вклад в нашу общую победу! Бойцы освобождают все больше новых населенных пунктов, в том числе и благодаря всенародной поддержке. Вместе мы сильнее!» — сказал Артамонов.

Квадрокоптеры, средства для спутникового интернета, радиоэлектронной борьбы также отправятся в воинские части, дислоцирующиеся в ДНР, ЛНР, Мариуполе, Курской области. По традиции дополнили груз всем, что может пригодиться бойцам для обустройства быта. Помогут с доставкой волонтеры благотворительного фонда «Башня».

Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1 принимает вещи ежедневно. Также собирает средства благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.