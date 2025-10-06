Глава Подольска наградил героев СВО и тружеников в честь Дня города

Почетным гостем стал легендарный хоккеист, депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов, который поздравил подольчан с праздником и пожелал округу новых достижений и процветания. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вручил областные и муниципальные награды работникам и трудовым коллективам. Среди лауреатов были двое легендарных военных.

Почетный знак «Честь и слава» вручили Герою Советского Союза, легендарному командиру подразделения «Альфа» генерал-майору Геннадию Зайцеву, а также участнику специальной военной операции, кавалеру трех орденов Мужества, командиру штурмовой роты Воздушно-десантных войск старшему лейтенанту Артему Горшенину.

«Сегодня мы отметили героев, которые являются настоящими символами мужества, долга и чести. Особую атмосферу празднику придало присутствие наших ветеранов. Было радостно видеть их в зале, ощущать их живой интерес и искреннюю гордость за Подольск. 244 года — это не просто дата в календаре, а целая история, наполненная трудом, подвигами и любовью к родной земле. Подольск уверенно развивается: строятся новые школы и детские сады, благоустраиваются дворы и парки, растет экономика и промышленность. Все это — результат общей работы, поддержки жителей и внимания губернатора Московской области Андрея Воробьева. С днем рождения, любимый Подольск! Оставайся местом силы, единства и вдохновения!» — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.