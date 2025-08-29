Глава Подольска Артамонов наградил на педконференции 12 учителей

сегодня в 19:15

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов с педагогами дал старт новому учебному году на традиционной августовской конференции «Будущее в настоящем: система образования Подольска как пространство возможностей» и наградил 12 педагогов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В гимназии имени Подольских курсантов обсудили новые задачи и планы. Также тепло поприветствовали молодых специалистов, которые с 1 сентября приступят к работе в образовательных организациях округа. Традиционно отметили лучших педагогов.

Артамонов вручил почетный знак «За верность Подольску», медали «За безупречную службу», почетные грамоты и благодарности главы 12 педагогам за многолетний труд, значительные успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения.

«В Подольске более 4 тыс. учителей продолжают вдохновлять и обучать детей, раскрывая их таланты и поддерживая в достижении новых вершин. Благодарю каждого за преданность профессии. Пусть этот учебный год станет временем ярких открытий, смелых идей, новых побед!» — сказал Артамонов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье активно работают над привлечением квалифицированных учителей в школы.

По словам главы региона, в Подмосковье дорожат учителями. Учитывая рост числа школ и обучающихся, необходимо не забывать о важности привлечения учителей, и особенно в сфере естественных наук.