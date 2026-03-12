Глава Павлово-Посадского округа встретился с советом ветеранов

Встреча главы Павлово-Посадского округа Дениса Семенова с советом ветеранов прошла 10 марта. Участники обсудили действующие инициативы, патриотические проекты и планы развития на 2026 год, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во время встречи обсудили проекты, которые реализуются в округе при участии совета ветеранов. Денис Семенов отметил значимость гуманитарной миссии организации. Благотворительные аукционы, в том числе «Осенние заготовки», стали доброй традицией. Все вырученные средства направляют на закупку адресной гуманитарной помощи военнослужащим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что за два года акции «Доброе дело» бойцам СВО и жителям новых территорий отправили более 5 тысяч тонн гуманитарной помощи из региона.

«Весной 2022 года наши школьники выступили с инициативой проведения акции «Доброе дело», и мы очень рады, что она приобрела такой масштаб. Сегодня в ней принимают участие не только дети, но и их родители, а также представители бизнес-сообщества Подмосковья», — отметил Воробьев.