Глава Павлово-Посадского округа проверил ход благоустройства Аллеи Героев

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов проинспектировал ход работ по созданию Аллеи Героев на новом кладбище. Этот уникальный для округа мемориальный комплекс, посвященный землякам, до конца исполнившим свой воинский долг, готовится к торжественному открытию, которое состоится после 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проверки глава округа ознакомился с текущим этапом благоустройства. На сегодняшний день на объекте завершается укладка брусчатки, уже высажены деревья, которые в будущем образуют над аллеей зеленую сень. Также подходит к концу подготовка основания под искусственную траву. Подрядная организация готова приступить к асфальтированию уже завтра, а в ближайшие дни начнется монтаж навеса, который защитит памятное место от непогоды.

Глава округа подчеркнул, что этот проект — не только о камне и благоустройстве, но в первую очередь о людях и вечной памяти. Он дал поручение обязательно посоветоваться с близкими и родными погибших Героев при выборе слов для надписи, которая будет высечена на постаменте. «Это должно быть общее, идущее от сердца решение, ведь никто лучше них не сможет передать всю глубину подвига их сыновей, мужей и отцов», — отметил Денис Семенов.

Создание Аллеи Героев стало возможным благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата Госдумы от партии «Единая Россия» Геннадия Панина.

Новый мемориал станет священным местом, сохраняющим память о защитниках для будущих поколений и являющимся данью безграничного уважения их подвигу.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.