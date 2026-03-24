Глава Павлово-Посадского округа поздравил жительницу Электрогорска с 85-летием

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поздравил жительницу Электрогорска Валентину Шорикову с 85-летним юбилеем и вручил подарки от губернатора Подмосковья и депутата Мособлдумы. Встреча прошла в кругу семьи и представителей совета ветеранов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Семенов поздравил Валентину Александровну Шорикову с юбилеем и передал ей подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и депутата Мособлдумы Линары Самединовой. На встрече присутствовали близкие юбиляра и активисты городского совета ветеранов во главе с Анатолием Скварским.

Валентина Шорикова родилась в марте 1941 года. Ее отец ушел на фронт и погиб от ран в павлово-посадском госпитале. Детство прошло в тылу — вместе с матерью и сестрами она выживала благодаря труду и собственному хозяйству. С восьмого класса ее жизнь связана с Электрогорском.

В школе №16 она восемь лет работала старшей пионервожатой, добилась присвоения дружине имени Героя СССР Юрия Смирнова и создала кукольный театр. В институте ЭЛИНП прошла путь от экономиста до начальника охраны, организовала библиотеку профкома, ставшую культурным центром.

Более 15 лет Валентина Александровна состоит в совете ветеранов, является членом «Боевого братства» и основателем организации «Дети войны» в Электрогорске. Она оформляла первые удостоверения, вела реестры и отстаивала права своего поколения. По ее инициативе на улице Кржижановского открыли мемориальную доску основателю ГРЭС-3.

«Валентина Александровна, желаю вам крепкого здоровья, душевного тепла и внимания близких!» — отметил Денис Семенов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждая его встреча с ветеранами Великой Отечественной войны является целой историей жизни.

«Цените и чаще обнимайте ваших ветеранов», — подчеркнул Воробьев.