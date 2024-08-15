Глава Павлово-Посадского округа передал машину в зону СВО

Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов от лица всех жителей округа передал ключи от «Нивы» бойцам в зону проведения специальной военной операции. Ключи вручили добровольцу, защитнику Родины, жителю округа Виталию Бельскому. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В скором времени он возвращается на передовую и эта машина поможет ему и товарищам в выполнении боевых задач.

«Хочу поблагодарить всех неравнодушных жителей, которые принимают участие в формировании гумпомощи нашим бойцам в зону СВО. Неравнодушные жители нашего округа своими руками изготавливают буржуйки, сублимированные продукты питания, «сухой душ» и окопные свечи, отправляют на фронт письма и посылки, теплые вещи, перечисляют денежные средства. При Казанском храме города Павловский Посад организована мастерская по изготовлению маскировочных сетей. Ребята! Мы с вами! Победа будет за нами!» — сказал глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья обозначил важность роли военных.