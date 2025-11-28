Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов вручил паспорта юным жителям

Для подростков, достигших 14-летнего возраста, получение главного документа гражданина стало первым серьезным шагом во взрослую жизнь. Торжественные церемонии вручения паспортов из рук главы округа уже стали доброй традицией Павлово-Посадского городского округа.

Денис Семенов лично поздравил каждого из ребят и пожелал им любить и беречь свою семью, ценить близких людей и с уважением относиться к своей малой родине — Павловскому Посаду.

«Уверен, каждый из них внесет свой вклад — учебой, трудом, активным участием в общественной жизни. А мы, взрослые, сделаем все, чтобы у молодого поколения было как можно больше возможностей для самореализации и успеха», — отметил глава округа.

По словам Дениса Семенова, паспорт для молодых граждан должен стать символом не только прав, но и осознанной ответственности за свое будущее.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.