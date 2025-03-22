Глава парламента Крыма Константинов: русский полуостров удивит украинцев
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Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинцы, посетившие сегодняшний Крым, были бы поражены, насколько преобразился полуостров за последние 11 лет, сообщает РИА Новости.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Крым умирает», потому что вся логистика полуострова связана с Украиной. По его словам, после присоединения к России в Крыму якобы отсутствует туризм и «умирает природа», а местные жители не получают зарплаты.
«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров», — сказал Константинов.
Он подчеркнул, что после присоединения к России Крым претерпел фантастические изменения. Все это стало возможно благодаря главе государства Владимиру Путину, правительству страны, а также народам и регионам РФ.
Константинов добавил, что Крым представляет собой образец эффективного и динамичного развития региона.
Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с РФ и сотрудничества с Москвой в целях развития Крыма как международного курорта.