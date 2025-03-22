Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что украинцы, посетившие сегодняшний Крым, были бы поражены, насколько преобразился полуостров за последние 11 лет, сообщает РИА Новости .

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что «Крым умирает», потому что вся логистика полуострова связана с Украиной. По его словам, после присоединения к России в Крыму якобы отсутствует туризм и «умирает природа», а местные жители не получают зарплаты.

«Нам есть что показать, чтобы они не слушали бред Зеленского, а сами увидели, каким Крым стал за эти 11 лет. Если кто-то был здесь раньше, то с удивлением для себя не узнают полуостров», — сказал Константинов.

Он подчеркнул, что после присоединения к России Крым претерпел фантастические изменения. Все это стало возможно благодаря главе государства Владимиру Путину, правительству страны, а также народам и регионам РФ.

Константинов добавил, что Крым представляет собой образец эффективного и динамичного развития региона.

Ранее американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность снятия санкций с РФ и сотрудничества с Москвой в целях развития Крыма как международного курорта.