Глава Орехово-Зуева проверил капремонт детского сада № 11

Чем ближе начало учебного года, тем сильнее контроль за объектами образования, где проводится капитальный ремонт. Все школы находятся в высокой степени строительной готовности. О ситуации с детским садом № 11 рассказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий, проверивший ход капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Весь строительный сезон подрядчик шел бодро. Выдохся. В таком темпе работы завершатся, что называется, впритык — на наведение финишного „марафета“ у него будет мало времени», — сообщил глава.

В целом фасад в высокой степени готовности, монтируются двери, 90% стен покрашено, есть потолки и финишное покрытие линолеумом, привезено немонтируемое оборудование пищеблока.

«Срыва сроков подрядчик не обещает, 25 августа планирует закончить объект. Встречаюсь с ним вновь на следующей неделе», — добавил Руслан Заголовацкий.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.