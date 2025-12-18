Глава округа Пушкинский проверил обновленное дошкольное отделение в Ивантеевке

В детском саду «Ромашка» завершили капитальный ремонт: обновили фасад, заменили коммуникации, благоустроили территорию, отремонтировали помещения, закупили новую мебель и необходимый инвентарь. Воспитанники посещают обновленное учреждение уже месяц.

Максим Красноцветов отметил, что подрядчик задержал сроки сдачи объекта, что создало неудобства для родителей и педагогов. «Сейчас мы видим, что ремонт проведен в хорошем качестве, все проектные решения успешно реализованы. Благодарю родителей воспитанников за понимание», — прокомментировал глава муниципалитета.

В этом году в округе обновили три школы и два детских сада, а также ввели в эксплуатацию новую школу в микрорайоне Новое Пушкино. По словам администрации, такие перемены положительно влияют на образовательный процесс и направлены на благополучие детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.