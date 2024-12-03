Глава округа Пушкинский назвал приоритетной развитие системы образования

Глава округа Пушкинский, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Пушкинский Максим Красноцветов рассказал об успешно реализованных задачах в области образования в 2024 году. За основу принимаемых решений были взяты наказы жителей округа и народная программа партии. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии.

«Развитие системы образования округа Пушкинский является одним из приоритетных направлений реализации народной программы «Единой России» и наказов избирателей.



В 2024 году открыто новое здание образовательного комплекса Nº2 на 550 мест в микрорайоне Заветы Ильича. В здании разместились 36 учебных классов, включая 14 специализированных, лаборантские, медблок, два спортивных зала с раздевалками и тренерскими, помещения пищеблока с обеденным залом, актовый зал на 200 мест, библиотечно-информационный центр. На прилегающей территории находится площадка для проведения общешкольных мероприятий, а также физкультурно-спортивное ядро, которое доступно не только самим учащимся, но и жителям», — отметил Максим Красноцветов.

Кроме того, в текущем году в округе Пушкинский завершили работы по капитальному ремонту в трех образовательных комплексах округа: № 11 в микрорайоне Заветы Ильича, № 11 в селе Братовщина и № 2 в поселке Правдинский.

«Мы видим, как округ Пушкинский действительно развивается благодаря объединению усилий власти, партии и самих жителей. Только вместе мы можем достигать больших результатов. Народная программа «Единой России» — это мост, соединяющий реальную потребность людей с эффективной реализацией», — подчеркнул Максим Красноцветов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что бюджетные и внебюджетные программы по строительству школ имеют большое значение.

«Все государственные программы — и бюджетные, и внебюджетные по строительству школ — имеют большое значение», — сказал Воробьев.