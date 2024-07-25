Глава округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав провел прием жителей

Одним из основных вопросов стало аварийное состояние крыши в многоквартирном доме деревни Мизиново, улица Молодежная, 20. Этот адрес уже внесен в план реализации региональной программы капитального ремонта на 2025 год. Будет произведена полная замена кровли. Администрацией направлено письмо в фонд капитального ремонта общего имущества МКД МО о переносе работ на более ранний период.

Еще один важный вопрос обсудили на встрече — несанкционированный сброс мусора из усадьбы «Улиткино» в прилегающую лесную зону, которая является территорией общего пользования, а также перекрытие забором, бетонными кольцами и старой металлоконструкцией доступа к реке Камшиловка. Более того в водоем стекает канализация из усадьбы. Эти факторы полностью исключили возможность местных жителей провести время у реки, искупаться и порыбачить. Прокуратура займётся этим вопросом. Также направлено письмо в министерство экологии.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.