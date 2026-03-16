Глава Одинцовского округа вручил первые паспорта восьми школьникам

Андрей Иванов поздравил школьников с получением первого паспорта и отметил значимость этого события. По его словам, документ подтверждает не только гражданство, но и новый этап в жизни каждого человека.

«Конечно, паспорт — не только документ. Это, скорее, символ того, что вы повзрослели, стали полноправными членами общества. Частью той многовековой традиции единства нашей страны, где каждый человек важен, и где успехи каждого из вас — это успехи всей нашей страны», — подчеркнул Андрей Иванов.

Глава округа напомнил, что паспорт дает новые права и одновременно возлагает дополнительные обязанности — перед родителями, друзьями, обществом и страной.

По традиции вместе с паспортами школьникам вручили подарочные наборы. В них вошли поздравительные адреса, экземпляры Конституции Российской Федерации, обложки для документов, брелоки и книга Николая Карамзина «История государства Российского». Андрей Иванов отметил, что любовь к Родине начинается с интереса к ее истории и культуре.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.