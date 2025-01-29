Глава Одинцовского округа проверил обустройство парка в мкр Супонево Звенигорода

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с инициативными жителями звенигородского микрорайона Супонево проверил ход обустройства новой парковой зоны. В этом году в рамках контракта будут завершены работы по обустройству памп-трека, хоздвора, выполнят озеленение. Также планируется второй этап благоустройства, который предусматривает возведение павильонов, установку пилонов и элементов навигации, системы видеонаблюдения. Как сообщил глава Одинцовского округа, основные задачи по благоустройству выполнят этой весной. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В прошлом году здесь расчистили лесную территорию, проложили дорожки общей протяженностью 4,4 км, смонтировали освещение, сделали две детские и две спортивные площадки, две зоны для выгула собак, парковки. В 2025 году мы продолжаем благоустройство: ставим павильоны, сцену, элементы навигации, продолжаем делать освещение, систему видеонаблюдения. Сделаем красивые и эстетичные входные группы. Основной фронт работ по благоустройству выполним весной, а к возведению павильонов приступим этим летом», — рассказал Андрей Иванов.

В апреле в парке Супонево приступят к монтажу финишного резинового покрытия на детских и спортивных площадках, а обустраивать памп-трек начнут в мае. Также проектом предусмотрено современное кафе, в котором посетители парка смогут попить чай и перекусить.

«Отмечу, что парк уже пользуется большой популярностью. Каждый год будем его развивать и добавлять что-то новое. Сразу все не сделаем, но постепенно получим ещё один образцовый парк для жителей, который не будет уступать другим нашим паркам», — резюмировал глава Одинцовского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.