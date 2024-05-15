Глава Одинцовского округа Иванов осмотрел детскую площадку в деревне Шульгино

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов осмотрел новую игровую площадку, которая открылась осенью 2023 года в деревне Шульгино. Объект установили в рамках реализации программы губернатора Московской области. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Как сообщил глава муниципалитета, площадка уверенно выдержала снежную зиму и продолжает радовать местную детвору.

«Осенью 2023 года по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева открылась новая детская площадка в деревне Шульгино. Игровой городок расположен на берегу пруда и выполнен в знакомой жителям тематике «Буран». Сегодня лично проверил состояние объекта после богатого на осадки зимнего периода — площадка содержится хорошо и пользуется спросом. Для безопасности ребят и их родителей объект оснастили освещением и видеонаблюдением. Прилегающую территорию можно развивать и дальше. Подготовим проект обустройства небольшого пирса на пруду, чтобы здесь было комфортно и рыбакам. Концепцию обязательно обсудим с жителями», — рассказал Иванов.

Как сообщалось ранее, площадь игрового городка составляет 450 кв. метров. Детская площадка вошла в программу благоустройства 2023 года по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Всего в прошлом году на территории Одинцовского округа по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева установили 9 современных игровых городков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.