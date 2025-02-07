Глава Наро-Фоминска обсудил с подрядчиками реконструкцию площади Молодежная

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ провел рабочее совещание с представителями подрядной организации, на которой обсудили ключевые аспекты и этапы реконструкции площади Молодежная в Наро-Фоминске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Благоустройство площади «Молодежная» запланировано в 2025 году, работы планируется начать в мае.

Проект благоустройства Молодежной площади направлен на создание современного и многофункционального пространства, которое станет центром притяжения для жителей и гостей города.

На территории площади будет множество элементов, которые сделают это место комфортным и привлекательным для отдыха и проведения городских мероприятий.

На площади появится теневой навес, поведется реконструкция фонтана, который станет музыкальным и с подсветкой, а также обновят «Сердце».

Будет создана зона тихого отдыха и поведено озеленение территории.

Обновленное пространство, особенно красиво будет смотреться в вечернее время, так как установят подсветку.

«На площади „Молодежная“ проводятся многие значимые мероприятия — День Победы, День города, День округа. Сюда мы приходим на прогулки с семьёй, общаемся с друзьями. Надеюсь, что наш центр Наро-Фоминска станет ещё красивее и уютнее», — сказал Роман Шамнэ.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.