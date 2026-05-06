Глава Мытищ вручила паспорта 15 школьникам к Дню Победы

Торжественная церемония вручения паспортов прошла 5 мая в городском округе Мытищи в преддверии 81-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава округа Юлия Купецкая передала документы 15 юным жителям, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Паспорта получили 15 юношей и девушек. Вручение главного документа гражданина России накануне Дня Победы стало для школьников особенно значимым событием.

С важным этапом в жизни подростков поздравила ветеран Великой Отечественной войны, председатель общества бывших несовершеннолетних узников фашизма городского округа Мытищи Валентина Ивановна Лашина. Участники церемонии отметили связь поколений и значимость сохранения исторической памяти.

«Дорогие ребята! Впереди у вас долгая и яркая жизнь. Перед вами открыты все двери и возможности. Помните, что сила России — в нашем с вами единстве. Творите, создавайте и любите свою Родину так, как любили герои, 81 год назад подарившие нам мирное небо», — отметила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.