Глава Можайского округа Денис Мордвинцев встретился с жителями поселка Колычево
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Руководитель Можайского округа Денис Мордвинцев провел встречу с жителями поселка Колычево. Об этом сообщила прес-служба администрации округа.
На встрече обсудили актуальные проблемы, которые волнуют жителей, а также намеченные планы по их решению. Многих жителей поселка волновал вопрос входа на Ямское кладбище, который расположен на окраине населенного пункта.
Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с коллегами встретился с жителями и обсудил удобный и оптимальный график прохода на территорию кладбища. В ходе беседы определили распорядок, и теперь каждый сможет беспрепятственно попасть на территорию кладбищу по совместно утвержденному графику.
Важно отметить, что подобные встречи помогают не только выявить существующие проблемы, но и наладить конструктивный диалог между властью и населением.
«Благодарю всех за активное участие. Уверен, мы смогли найти решение, итоги которого будут удобны для всех», — отметил Денис Викторович.
В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Фото - © Пресс-служба администрации Можайского городского округа