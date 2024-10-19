Глава Можайского округа Денис Мордвинцев встретился с жителями поселка Колычево

Руководитель Можайского округа Денис Мордвинцев провел встречу с жителями поселка Колычево. Об этом сообщила прес-служба администрации округа.

На встрече обсудили актуальные проблемы, которые волнуют жителей, а также намеченные планы по их решению. Многих жителей поселка волновал вопрос входа на Ямское кладбище, который расположен на окраине населенного пункта.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев вместе с коллегами встретился с жителями и обсудил удобный и оптимальный график прохода на территорию кладбища. В ходе беседы определили распорядок, и теперь каждый сможет беспрепятственно попасть на территорию кладбищу по совместно утвержденному графику.

Важно отметить, что подобные встречи помогают не только выявить существующие проблемы, но и наладить конструктивный диалог между властью и населением.

«Благодарю всех за активное участие. Уверен, мы смогли найти решение, итоги которого будут удобны для всех», — отметил Денис Викторович.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.