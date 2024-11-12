Глава Можайского округа Денис Мордвинцев провел личный прием граждан

сегодня в 20:18

РуководительМожайского округа Денис Мордвинцев совместно с Можайским городским прокурором Александром Неплюевым провел личный прием граждан. Об этом сообщила пресс-служба администарции городского округа.

Детально рассмотреть волнующий вопрос и получить необходимые разъяснения жители могут на личном приеме. Встречи такого характера в стенах администрации муниципалитета проходят на регулярной основе.

Жителями были озвучены обращения, которые касались сфер земельно-имущественных отношений и улучшения жилищных условий.

Уточнить дату следующего приема и записаться на него можно по телефону общего отдела администрации Можайского городского округа: 8(49638)22-360.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее в ходе ежегодного обращения к жителям призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.