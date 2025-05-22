Глава Мосстата рассказал, в чем кроется ценность объективной статистики

«Статистика собирает статистическую информацию о каких-то аспектах социально-экономического развития в Москве и Московской области, но есть одна фраза, придуманная одним из коллег, о том, что из статистики происходит наша страна. Мы собираем историю нашей страны в цифрах, фактах. Это позволяет органам государственной власти на разных уровнях принимать правильные управленческие решения», — сказал Калимуллин во время форума «Статистика современности: вызовы и возможности».

Калимуллин уточнил, что от верности решений, принимаемых властями, зависит качество жизни россиян. Он добавил, что работа заключается в предоставлении объективных данных.

Ранее Калимуллин сообщил, что в России хотят создать единую платформу для агрегации статистических данных. По его словам, вторая задача — облегчить статистическую отчетность для государственных и коммерческих организаций, чтобы всем было удобно.