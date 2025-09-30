сегодня в 19:53

Глава Минтранса ФРГ потерял сознание во время заседания кабмина

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер потерял сознание прямо во время заседания правительства в Берлине. Его срочно госпитализировали в берлинскую больницу, сообщает агентство DPA .

По словам официального представителя кабмина ФРГ Штефана Корнелиуса, инцидент произошел во время переговоров. Затем Шнидер пришел в себя, однако пройдет полное медицинское обследование. Глава Минтранса не сможет принять участие в групповом фото правительства.

Как пишет немецкая газета Bild, Патрика Шнидера госпитализировали в связи с острой сердечно-сосудистой недостаточностью.

Ранее протестующие в Непале раздели до трусов и избили убегавшего от них министра финансов Прасада Пауделя. Протестующие устроили настоящую «охоту» за госслужащими.

